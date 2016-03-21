Томбинский осудил срыв мероприятий ЛГБТ-сообщества во Львове

Как говорится в заявлении представительства Евросоюза в Facebook, Томбинский осудил нападение на ЛГБТ-активистов, которые намеревались 19 марта принять участие в львовском Фестивале равенства.

"ЕС занимает принципиальную позицию по содействию дискриминации лиц на почве их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности.

Культурные, традиционные и религиозные ценности не могут служить оправданием любой формы дискриминации, включая дискриминацию лиц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу", - заявил Томбинский.

Читайте такжеКива удалил из соцсети свою запись о библейском запрете на гомосексуализм

Как сообщал УНИАН, 16 марта Львовский городской совет заявил, что считает нецелесообразным проведение в городе пешего ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы «Фестиваля равенства».

Львовский окружной админсуд запретил проведение ЛГБТ-квеста на площади перед Оперным театром.

Представители сообщества решили провести свою конференцию в гостинице «Днестр». Позже у этого отеля собрались мужчины в балаклавах, потом из-за сообщения о минировании отеля участников акции эвакуировали на автобусах правоохранителей. При выезде от отеля неизвестные в балаклавах забросали камнями и петардами автобусы, в которых находились участники и организаторы фестиваля. Никто из них не пострадал.

Читайте такжеВо Львове молодые люди в балаклавах блокируют отель, где проходит конференция ЛГБТ-сообщества (фото)

По данным правоохранителей, полиция не задерживала людей, которые бросали камни в автобусы, ограничившись профилактическими беседами.

В украинском представительстве международной правозащитной организации Amnesty International отметили, что заявления властей в отношении ЛГБТ поощряют праворадикалов к насильственным действиям против представителей сообщества.