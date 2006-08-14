Ющенко обсудил с Януковичем его визит в Россию и начало работы правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по телефону обсудил с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ его предстоящий визит в Россию и начало работы нового правительства.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в ходе разговора речь шла о первых зарубежных визитах главы правительства, в частности визите в Российскую Федерацию, который состоится 15-16 августа. В Сочи В.ЯНУКОВИЧ должен встретиться с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ и провести украинско-российские межправительственные переговоры. Среди главных тем, которые будут подниматься во время визита, – сотрудничество Украины и России в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах.

В Сочи премьер-министр также примет участие в протокольных мероприятиях в рамках неформального саммита ЕврАзЭС.

Президент и глава правительства договорились, что встретятся после завершения этого визита.

Также собеседники обсудили текущую экономическую ситуацию в государстве и процесс формирования органов власти.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ обсудили начало работы нового правительства.