Ильхам Алиев идет на президентские выборы во второй раз

Ильхам АЛИЕВ официально выдвинут кандидатом на пост главы государства на предстоящих 15 октября президентских выборах в Азербайджане.

Как передает ИТАР-ТАСС, такое решение было принято единогласно на IV съезде правящей партии "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), председателем которой является действующий глава государства.

И.АЛИЕВ выступил на съезде партии, в котором участвовало более 600 делегатов, с 30-минутной речью. "Если мне будет оказано доверие, то я приложу все усилия для дальнейшего развития и укрепления Азербайджана, защиты его национальных интересов", - заявил И.АЛИЕВ.