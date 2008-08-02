Шандра: не все люди хотят получить деньги

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА предлагает предусмотреть предоставление пожилым людям в пострадавших регионах готового жилья, а не денежной компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

“Не все люди хотят получить деньги. Пожилые люди хотят получить готовый дом или квартиру, поскольку не знают, что с этими деньгами делать», - сказал В.ШАНДРА. По его убеждению, у людей должен быть выбор – или самостоятельно строить, или получить готовое жилье.