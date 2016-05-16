Делегация Европарламента едет проверять, как Украина тратит финансовую помощь ЕС

Об этом сообщает представительство Европейского Союза в Украине.

«Члены комитета Европейского парламента по бюджетному контролю, отвечающие за контроль над расходами средств ЕС, посетят Украину, чтобы увидеть на месте, как расходуется помощь Евросоюза. Также они стремятся узнать, как Украина борется против коррупции и влияет ли она на финансы ЕС», - говорится в сообщении.

В состав делегации вошли глава миссии Европарламента Инге Грессле (Европейская народная партия; Германия); Йоахим Целлер (ЕНП; Германия); Дерек Воган (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов; Великобритания); Ришард Чарнецкий (группа Европейских консерваторов и реформистов; Польша).

Предполагается, что делегацию евродепутатов будут сопровождать член Европейского суда аудиторов, сотрудники представительства ЕС в Украине а также двое представителей группы поддержки Украины Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении.

Читайте такжеЕвропарламент вновь отложил рассмотрение вопроса о безвизовом режиме с Украиной - СМИ

Согласно сообщению, делегация побывает во Львовской области, где ознакомится с реализацией проектов, финансируемых ЕС.

Также члены делегации посетят Киев, где встретятся с представителями Верховной Раді и правительства, с представителями антикоррупционных органов. Кроме того, предусмотрены встречи с представителями гражданского общества, органов контроля по борьбе с коррупцией, а также с журналистами, которые работают в сфере расследований.

Комитет Европарламента по бюджетному контролю состоит из 30 депутатов, представляющих 17 стран-членов ЕС. Комитет проверяет, как тратятся деньги ЕС (примерно 130 миллиардов евро ежегодно) и выявляет, были ли средства использованы по назначению и были ли достигнуты цели, на которые они выделялись. Кроме того, комитет отчитывается Европейскому бюро по борьбе против мошенничества и Европейскому инвестиционному банку в Люксембурге, а также вовлечен в межотраслевые аспекты законодательства ЕС.

После Майдана ЕС предоставляет финансовую помощь на поддержку процесса стабилизации и реформ в Украине (3,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, 900 миллионов евро двусторонней помощи на развитие, 500 миллионов евро региональной помощи, 50 миллионов евро ради стабильности и мира, 60 миллионов евро гуманитарной помощи). Эта помощь направляется на важные сферы, в частности, на борьбу с коррупцией, судебную реформу и реформу государственного сектора, а также на экономические реформы и развитие частного сектора. В дополнение к этому осуществляются конкретные действия, в центре внимания которых находятся организации гражданского общества, трансграничное сотрудничество и гуманитарная помощь.