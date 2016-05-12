Украинская делегация во главе с министром юстиции принимает участие в Антикоррупционном саммите в Лондоне

На Антикоррупционном саммите в Лондоне соберутся представители 50 стран. Как сообщил Петренко на своей странице в Facebook, это крупный международный форум, где страны обмениваются опытом борьбы с коррупцией.

По словам министра, целью саммита является активизация глобальных мер в борьбе с коррупцией, а также согласование пакета конкретных шагов в борьбе с коррупцией во всех направлениях.

Петренко отметил, что во время визита запланированы двусторонние встречи с главами антикоррупционных органов Британии. В частности, он встретится с Генеральным директором Национального криминального агентства (NCA) Лином Оуэнсом, директором Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Дэвидом Грином и министром по делам Европы Дэвидом Лідінгтоном.

Читайте такжеВ МВФ подсчитали ежегодный объем взяток, которые получают чиновники

"Да, в Украине есть проблемы с коррупцией, но есть и положительные примеры борьбы с ней. Например, система открытых торгов ProZorro и открытия Минюстом реестра бенефициарных владельцев - мы фактически уже выполнили обязательства, которые другие правительства только возьмут на себя в будущем", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины в рамках рабочего визита в Великобританию 11-12 мая планировал принять участие в Антикоррупционном саммите в Лондоне.

Визит Порошенко в Британии перенесено в связи с ситуацией, сложившейся вокруг избрания нового генерального прокурора и не одобрением парламентом законов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.