Партия регионов намерена требовать перерыв

Партия регионов намерена требовать объявления перерыва в работе внеочередной сессии Верховной Рады для объединения в один всех трех законопроектов об изменении государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат от фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы еще с одной фракцией будем просить перерыв и предлагать, чтобы все три законопроекта объединить и чтобы выйти на единый объединенный законопроект, взяв все самое лучшее из каждого из них. И это было бы правильно», – сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, именно такие шаги могут продемонстрировать государственный подход депутатов к решению проблемы по финансированию мероприятий по ликвидации последствий от наводнения в Западной Украине.

«Мы очень надеемся, что те политики, которые сегодня придут в зал, понимают, что дело не в том, чтобы показать, кто лучше заботится о людях, а чтобы на самом деле позаботиться о людях», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта о внесении изменений в бюджет на 2008 год: Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Кабинета министров Украины и депутатов фракции Партии регионов.