Фракция партии Ляшко не будет голосовать за изменения в закон о ГПУ, которые позволят назначить Луценко генпрокурором

12:19, 10 мая 2016
Политика
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Фракция Радикальной партии не будет голосовать за изменения в закон о Генеральной прокуратуре, который позволит назначить лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко генпрокурором.

Олег Ляшко Радикальная партия / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Олег Ляшко в комментарии журналистам.

«Нет, мы не будем голосовать за законопроект, который даст возможность президенту Порошенко поставить генеральным прокурором очередного своего кума. Хочу напомнить, что до этого кум Шокин был генеральным прокурором, а теперь кума - уважаемого Юрия Луценко - хотят генеральным прокурором», - отметил он.

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«Достаточно разводить кумовство в Генеральной прокуратуре. В ГПУ должны быть независимые от президента и парламента люди, и даже в парламенте есть много народных депутатов, которые могли бы быть неплохим генеральным прокурором, но при этом быть политически независимыми», - отметил Ляшко.

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