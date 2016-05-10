Фракция партии Ляшко не будет голосовать за изменения в закон о ГПУ, которые позволят назначить Луценко генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Олег Ляшко в комментарии журналистам.

«Нет, мы не будем голосовать за законопроект, который даст возможность президенту Порошенко поставить генеральным прокурором очередного своего кума. Хочу напомнить, что до этого кум Шокин был генеральным прокурором, а теперь кума - уважаемого Юрия Луценко - хотят генеральным прокурором», - отметил он.

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«Достаточно разводить кумовство в Генеральной прокуратуре. В ГПУ должны быть независимые от президента и парламента люди, и даже в парламенте есть много народных депутатов, которые могли бы быть неплохим генеральным прокурором, но при этом быть политически независимыми», - отметил Ляшко.