Президент на должность генпрокурора рассматривает только одну кандидатуру - Парубий

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время интервью в эфире 5 канала.

По его словам, речь идет о руководителе парламентской фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Юрие Луценко.

"В разговоре с Президентом собственно других кандидатур не было озвучено, и ключевая его просьба к парламенту - как можно скорее решить данную проблему", – заявил он, пояснив, что глава государства требует как можно быстрее назначить нового генпрокурора.

"Вопрос назначения нового Генпрокурора требует неотложного решения", – добавил от себя председатель ВРУ. Он выразил надежду на то, что на следующей пленарной неделе будет рассмотрен вопрос внесения изменений в закон о прокуратуре и назначения нового генпрокурора.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований» (№ 4469), авторами которого являются народные депутаты от «БПП» Руслан Князевич и Сергей Алексеев.

Документом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет.

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Действующее законодательство определяет, что генпрокурором может быть назначен гражданин, имеющий высшее юридическое образование, а также стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

Ранее глава фракции "БПП" Юрий Луценко заявлял, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.