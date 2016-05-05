Гройсман призвал ВР на следующей неделе отменить налог на пенсию и повысить соцстандарты

Об этом Гройсман сказал, открывая заседание правительства.

«Хочу напомнить, что до следующей недели мы должны рассмотреть, и это общее решение с парламентом, и отменить налог на пенсию в Украине... И следующий вопрос - это повышение социальных стандартов на 10% с 1 декабря. Это тоже должно быть проголосовано соответствующим законом. И отдельный вопрос - это внесение закона о лекарствах», - сказал премьер-министр.

Гройсман поручил Министерству здравоохранения проинформировать производителей и дистрибьюторов лекарственных средств о тех решениях, которые правительство приняло в ходе заседания 20 апреля в части дерегуляции рынка лекарств с целью его наполнения и установления конкурентных цен на лекарства в Украине.

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«Нужно открывать рынок, а это все будет способствовать и снижению цен на лекарства, и более широкому спектру качественных лекарств, которые будут помогать людям лечиться», - отметил он.

Также Гройсман добавил, что данный законопроект должен быть принят украинским парламентом в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, на заседании 27 апреля правительство приняло решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено увеличение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10% вместо 6%, как планировалось ранее. Таким образом, социальные стандарты в 2016 году вырастут на 6% с 1 мая и на 10% с 1 декабря, что в сумме составит 16% вместо запланированных 12%.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это может быть не окончательное повышение социальных стандартов в текущем году.

На текущий момент минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 1 тыс. 450 грн, а минимальная пенсия – 1 тыс. 130 грн.

С 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляет 4134 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан заплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами.

20 апреля 2016 года Кабинет министров Украины на своем заседании принял специальное постановление - о дерегуляции рынка лекарств, а также представил законопроект, открывающий доступ лекарствам, произведенным в США, в Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии на украинский рынок. В то же время было предложено сократить срок экспертизы лекарственных препаратов до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, а также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки - на языке производителя.