Криль думает, что Тимошенко пиарится на человеческом горе

Народный депутат (фракция НУ-НС), лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ критикует правительство за ненадлежащее финансирование противопаводковых мероприятий.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении И.КРИЛЯ.

«Если бы правительство Юлии ТИМОШЕНКО в полной мере финансировало противопаводковые мероприятия, масштабы трагедии могли быть значительно меньше», - сказал лидер “Единого центра”.

По его словам, от нынешнего паводка меньше всех пострадало Закарпатье, но это произошло не потому, что стихия почти обошла этот регион. “Это является результатом того, что еще в 2001 году, во времена руководства ЮЩЕНКО, был реализован ряд противопаводковых программ», – заявил И.КРИЛЬ. Депутат добавил, что и на должности Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО всегда держал эту проблему на личном контроле.

«Из последних трех правительств лишь Кабинет министров под руководством Юрия ЕХАНУРОВА в достаточной мере финансировал соответствующие программы. Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА финансировало их приблизительно на 50%, а правительство Юлии ТИМОШЕНКО – лишь на треть», – сказал лидер “Единого центра”.

По его словам, расходы на финансирование мероприятий противопаводковых программ в десятки раз меньше, чем сумма компенсаций пострадавшим регионам. В связи с этим лидер “Единого центра” допустил, что причина недофинансирования, скорее всего, в том, что Ю.ТИМОШЕНКО не видела в этой работе возможностей улучшить свой рейтинг. “Однако при этом действующий премьер сейчас не пренебрегает возможностями получить дивиденды пиара на человеческом горе», – отметил И.КРИЛЬ.