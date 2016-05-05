Насиров просит Минфин выдать лицензии двум операторам лотерей, находящимся под антироссийскими санкциями

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра финансов Украины Елена Макеева.

Таким образом Макеева прокомментировала поданную рядом СМИ информацию о том, что жительница Киева - победительница одной из лотерей - не смогла забрать свой выигрыш даже через суд.

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"Экономические санкции затрагивают двух операторов лотерейного рынка Украины - ООО "М.С.Л." и ЧАО "Патриот". К этим операторам применяют пять видов санкций, среди которых - запрет вывода капиталов за пределы Украины и блокирование активов. Минфин обратился с запросом к СНБО о порядке реализации этих санкций еще в прошлом году. Также неизвестно, распространяется ли остановка выполнения финансовых обязательств операторами лотерей по выплатам выигрышей. Эти компании не платят налоги в бюджет страны, - написала Макеева. - Однако Роман Насиров (глава ГФС - УНИАН) написал официальное письмо министру Александру Данилюку с просьбой предоставить им (вышеуказанным компаниям - УНИАН) лицензии. У меня вопрос - может надо сначала проверить эти компании, почему они не платят налоги, почему не выплачивают выигрыши людям?".

Напомним, в указе президента от 16 сентября об одобрении решения СНБО о санкциях ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Санкции введены сроком на один год.

В указе, среди прочих, фигурировали представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину. Это решение вызвало резонанс, и СНБО по предложению президента снял санкции с нескольких журналистов из Великобритании, Испании и ФРГ.