Пресс-секретарь Гройсмана возглавил Департамент информации и коммуникаций Кабмина
06:12, 28 апреля 2016Политика
421
Дмитрий Столярчук, пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, возглавил Департамент информации и коммуникаций со СМИ Секретариата Кабинета министров.
Столярчук будет занимать две должности / УНИАН
Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующий приказ подписал министр Кабинета министров Александр Саенко.
Как пояснили в пресс-службе, в соответствие с приказом, Столярчук будет занимать две должности - главы Департамента и пресс-секретаря премьер-министра.
Читайте такжеГройсман планирует посетить Германию в ближайшее время
Столярчук имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое, в журналистике с 1998 года. До своего назначения в Кабмин был пресс-секретарем спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter