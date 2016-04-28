Пресс-секретарь Гройсмана возглавил Департамент информации и коммуникаций Кабмина

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующий приказ подписал министр Кабинета министров Александр Саенко.

Как пояснили в пресс-службе, в соответствие с приказом, Столярчук будет занимать две должности - главы Департамента и пресс-секретаря премьер-министра.

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Столярчук имеет три высших образования, включая юридическое и экономическое, в журналистике с 1998 года. До своего назначения в Кабмин был пресс-секретарем спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана.