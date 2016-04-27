Главы МИД Украины и Турции скоординируют усилия для защиты прав человека в оккупированном Крыму
17:35, 27 апреля 2016Политика
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Министры иностранных дел Украины и Турции Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу согласились скоординировать усилия по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.
Климкин встретился с Чавушоглу в Пекине / mfa.gov.ua
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, сегодня в рамках участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Пекине состоялась встреча Климкина и Чавушоглу.
Они осудили решение оккупационных властей о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, учитывая признание его деятельности экстремистской.
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Стороны согласились скоординировать совместные действия в рамках международных организаций и форумов по защите прав человека на временно оккупированной территории Крыма.
Климкин также выразил благодарность Турции за оздоровление семей украинских военных, которые пострадали в зоне АТО.
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