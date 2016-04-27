Главы МИД Украины и Турции скоординируют усилия для защиты прав человека в оккупированном Крыму

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, сегодня в рамках участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Пекине состоялась встреча Климкина и Чавушоглу.

Они осудили решение оккупационных властей о запрете Меджлиса крымскотатарского народа, учитывая признание его деятельности экстремистской.

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Стороны согласились скоординировать совместные действия в рамках международных организаций и форумов по защите прав человека на временно оккупированной территории Крыма.

Климкин также выразил благодарность Турции за оздоровление семей украинских военных, которые пострадали в зоне АТО.