Нуланд призвала демократические силы в Украине к единству для проведения реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Мы также, как и раньше, настойчиво призываем к единству всех демократических сил и всех реформаторов, тех, которые находятся в коалиции, и тех, которые в нее не входят, чтобы они продолжали добиваться изменений, и чтобы делали это вместе", - подчеркнула помощник госсекретаря США.

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В этой связи она отметила, что после встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом у нее сложилось впечатление, что глава украинского правительства понимает необходимость и верен намерению обеспечить улучшение жизни граждан Украины уже в этом году.

Нуланд также приветствовала сообщение от президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Андрея Парубия, что они заинтересованы ускорить реализацию реформы органов прокуратуры и судебной реформы.