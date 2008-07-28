Варфоломей І заверил, что приветствует объединительные тенденции в Украине

Визит Вселенского Патриарха Варфоломея І- это начало и важный толчок для единения украинских церквей и верующих - сказал Президент Украины Виктор Ющенко после финальной встречи в рамках визита Варфоломея І в Украину.

«Я рад, что Патриарх поддерживает стремление нашего народа иметь собственную национальную Поместную церковь. Такое стремление отвечает всем принципам и национальной, и государственной, и, безусловно, церковной жизни», - сказал Виктор Ющенко. По его убеждению, визит Патриарха и празднование 1020-летия крещения Украины-Руси стали общим светлым праздником.

Президент поблагодарил Патриарха за исторический духовный визит в Украину и выразил надежду, что отныне усилия Его Всесвятейшества будут весьма плодотворными для объединения украинских верующих и поддержания согласия в мировом христианстве, отмечает пресс-служба Президента.

Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что стремление к единой поместной национальной церкви будет неизбежно реализовано и это произойдет в обозримой перспективе. «Этому будет способствовать благословение Патриарха Варфоломея, которое он дал нашему народу», - сказал Президент.

Со своей стороны, Варфоломей І заверил в том, что Константинопольский патриархат приветствует объединительные тенденции в украинском православии.

«Именно потому, что мы являемся представителями Матери-Церкви, нас беспокоят ваши перспективы и ваше будущее. Мы заинтересованы в единой украинской церкви, поскольку в этом заключается интерес православия и в этом заинтересован украинский народ», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Вселенский патриархат является гарантом единства православия.

Патриарх поблагодарил Президента Украины за приглашение осуществить этот визит, который дал возможность совместно отметить 1020-летие крещения Киевской Руси и познакомиться с Украиной.