Ющенко объявил зоной стихийного бедствия потерпевшие районы
16:08, 27 июля 2008Политика
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Президент подпишет соответствующий указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил районы, пострадавшие от наводнения, зоной стихийного бедствия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства сообщил сегодня на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных регионах .
Он уточнил, что в ближайшие часы намерен подписать соответствующий указ.
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