Ющенко объявил зоной стихийного бедствия потерпевшие районы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил районы, пострадавшие от наводнения, зоной стихийного бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства сообщил сегодня на совещании по вопросам ликвидации последствий наводнения в западных регионах .

Он уточнил, что в ближайшие часы намерен подписать соответствующий указ.