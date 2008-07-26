Ющенко дал Варфоломею орден "сына Владимира"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I орденом Ярослава Мудрого I степени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время встречи со Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ I и с руководителями делегаций зарубежных церквей.

«Сегодня я имею высокую честь наградить Вас орденом Ярослава Мудрого, сына Владимира, великого князя, который, по словам летописца, засеял сердца верующих людей словами книжными», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В тексте указа отмечается, что ВАРФОЛОМЕЙ I награжден за выдающуюся церковную деятельность, направленную на поднятие авторитета православия в мире.

Также ВАРФОЛОМЕЙ I награжден дипломом, мантией и медалью Киевского национального университета им. Т.Шевченко.