Стали известными вопросы, которые хотят видеть на повестке дня саммита Украина-ЕС государства-члены

Это следует из первого обсуждения повестки дня саммита Украина-ЕС, которое прошло на прошлой неделе в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС, сообщил де Гойер, который сейчас председательствует в Комитете, в понедельник в Брюсселе в рамках заседания межпарламентского комитета Украина-ЕС.

"На прошлой неделе мы провели первое существенное обсуждение саммита, последующее обсуждение мы проведем ближе к саммиту, скорее всего, за неделю до саммита. Из нашей дискуссии уже следуют элементы, которые важны для всех государств-членов на саммите. Первый - это необходимость вдохновить процесс политических и экономических реформ в Украине. Это то, что отмечают представители стран-членов ЕС", - констатировал посол.

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Вторым элементом повестки дня он назвал дальнейшую поддержку ЕС Украины для "дальнейшего достижения прогресса в реформах". Где Гойер, в частности, отметил необходимость прогресса в борьбе с коррупцией, укрепление верховенства права. "Мы убеждены, что это вернет Украину на путь программы макрофинансовой помощи. Другой элемент - это подтверждение поддержки со стороны ЕС украинской независимости, территориальной целостности и усилий, направленным на поиск мирного решения конфликта на Востоке Украины. Будет призыв к полному выполнению Минских договоренностей, включая акцент на важности выполнения украинской стороной своих обязательств", - детализировал дипломат.

Еще одним элементом, который может быть на повестке дня, где Гойер назвал вопрос Европейской политики соседства.

По его словам, европейскую сторону на саммите будут представлять президент Совета ЕС Дональд Туск, президент Комиссии Жан-Клод Юнкер и Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Могерини.