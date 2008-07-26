Ющенко объявил выговор 48 председателям райгосадминистраций

...за существенные недостатки в работе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор 48 председателям районных государственных администраций за существенные недостатки в работе. Соответствующее Распоряжение главы государства № 238/2008-рп размещено на официальном сайте Президента. Причиной выговоров стало неудовлетворительное состояние реализации государственной политики по вопросам разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности и по результатам Всеукраинского собрания в рамках постоянно действующего Форума «Власть и бизнес - партнеры», которое состоялось 3 июля 2008 года.

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