В Совете Европы ждут реакцию Украины на преследование журналиста Семены в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, ссылаясь на обнародованный доклад.

«Уровень тревоги – высокий», - отметили в СЕ.

В документе, в частности, говорится о том, что 19 апреля агенты ФСБ в украинском регионе Крым, который был аннексирован Россией, провели обыск в доме журналиста Николая Семены (фрилансер, «Крым. Реалии»), конфисковали его оборудование, а также задержали для допроса в связи с расследованием уголовного дела по обвинению в призывах к сепаратизму. По словам его адвоката, ФСБ сообщила, что Семена является главным подозреваемым в деле и на период следствия ему запрещен выезд из региона. Если его признают виновным, журналисту грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Семена свою вину отрицает.

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В докладе указано, что 19 апреля так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская объявила, что крымский журналист, фамилию которого она не назвала, находится под следствием ФСБ в связи с публикацией, в которой, по ее словам, есть призывы к действиям, которые бы привели к выведению Крыма из-под российского контроля. В тот же день офис Поклонской сделал заявление о том, что она ведет надзор за делом против репортера «Крым. Реалии» и что прокуроры хотят запретить этот сайт в Крыму.

«На основании заявления адвоката Комитет по защите журналистов пришел к выводу, что прокуратура Крыма установила надзор за Семеной», - констатируется в докладе.

В СЕ отметили, что это уже второй случай после аннексии Крыма, когда российская власть на полуострове ведет следствие против журналистов по обвинению в сепаратизме. Так, в марте 2015 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме родителей журналистки Анны Андриевской по обвинению в публичных призывах к крымской независимости в публикации, которая была обнародована в ноябре 2014 года.