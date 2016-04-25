Гройсман объявил о начале формирования профессиональной госслужбы с 1 мая (видео)

Об этом Гройсман сказал в своем видеообращении к украинцам, размещенном в Facebook.

"С 1 мая запускаем в действие новый закон о государственной службе. Я очень хотел бы, чтобы государственная служба была профессиональной. И нам нужно очень многое сделать, нас кое-кто, наверное, и уговаривал, что давайте перенесем на другой срок введение этого закона. Нет - с 1 мая мы начнем формировать настоящую профессиональную государственную службу в Украине", - заявил Гройсман.

Глава правительства сказал, что, несмотря на большое количество проблем в государстве, он имеет сдержанный оптимизм относительно того, что правительству удастся навести порядок в Украине и провести необходимые реформы.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что считает недопустимой отсрочку вступления в силу с 1 мая нового закона о государственной службе.

Об этом глава правительства заявил на первом заседании нового состава Кабинета министров в среду.

"Никаких отсрочек быть не может. Этот закон принят, мы должны ввести его в действие. Понятно, что, как и в случае с любым новым законом, могут быть технические изменения. Возможно, но это уже будет по ходу введения в действие этого закона. Я бы просил эту информацию донести до народных депутатов, о недопустимости отсрочек", - сказал он.

Присутствовавший на заседании правительства глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Ващенко отметил, что Кабмин выполнил все обязательства по подготовке к имплементации закона о госслужбе.

Президент Украины в начале января подписал принятый Верховной Радой закон о государственной службе, который вступает в силу с 1 мая 2016 года.

Вступление в силу закона о реформе государственной службы позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что госслужащие будут назначаться по конкурсу, а возможность министров влиять на кадровую политику министерства ограничивается.

Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив заявлял, что принятие закона о госслужбе было одним из требований для получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от Европейского Союза.