Россия дала сигнал о начале процесса по освобождению политзаключенных - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

Впрочем, по словам чиновника, он не считает это победой, пока незаконно заключенные украинцы не ступят на родную землю.

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Как сообщал УНИАН, министерство юстиции Украины направило в Минюст РФ запрос о выдаче народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко, однако возможны и другие механизмы ее возврата в Украину.