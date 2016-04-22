Россия дала сигнал о начале процесса по освобождению политзаключенных - Петренко
01:43, 22 апреля 2016Политика
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Российская сторона дала сигнал о том, что запустила процесс по принятию решения об освобождении украинских политзаключенных.
Россия начала процесс относительно освобождения политзаключенных / УНИАН
Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.
Впрочем, по словам чиновника, он не считает это победой, пока незаконно заключенные украинцы не ступят на родную землю.
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Как сообщал УНИАН, министерство юстиции Украины направило в Минюст РФ запрос о выдаче народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко, однако возможны и другие механизмы ее возврата в Украину.
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