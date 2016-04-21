Комитет ВР разработал рекомендации Кабмину для повышения прожиточного минимума

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает РБК.

В рекомендациях правительству предлагается ускорить принятие проекта постановления об утверждении наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения и при подготовке проекта государственного бюджета на 2017 год обеспечить установление размера прожиточного минимума на основании обновленных данных.

Кроме того, предлагается активизировать работу созданной при Минсоцполитики Межведомственной рабочей группы по совершенствованию методологии определения прожиточного минимума для ускорения подготовки законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О прожиточном минимуме" и внесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

"Надеюсь, что новое правительство, с учетом рекомендаций Комитета соцполитики, в ближайшее время разработает новый порядок наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который учтет современные потребности наших граждан. И на основе этого будут изменены подходы к формированию прожиточного минимума", - подчеркнула глава комитета Людмила Денисова.

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В свою очередь, присутствующий на заседании министр социальной политики Андрей Рева отметил готовность Минсоцполитики сотрудничать с профильным комитетом парламента и народными депутатами Украины по всем вопросам, в частности, о пересмотре прожиточного минимума с целью его увеличения.

Напомним, 6 апреля правительство приняло решение о повышении социальных стандартов с 1 мая, что предусматривает увеличение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии и зарплат работников бюджетной сферы.