В НАБУ говорят, что слова Сытника об отсутствии преступления в "деле Касько" неправильно расшифровали

Об этом говорится в переданному УНИАН разъяснении НАБУ.

"В первой редакционной версии интервью, опубликованном на портале ЛігаБізнесІнформ, цитата А.Сытника завершалась словами «мы не нашли там признаков преступления». На самом деле полная цитата директора Бюро звучала следующим образом: «Что касается Касько, я могу лишь сказать, что та часть уголовного производства, расследование которой было поручено НАБУ – относительно якобы незаконного присвоения квартир – мы не нашли там признаков преступления, которое относится к подследственности НАБУ»", - подчеркнули в НАБУ.

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"По просьбе пресс-службы редакция портала Лига проверила аудиозапись конференции и исправила цитату. Пресс-служба НАБУ, в свою очередь, разместила разъяснения на странице ведомства в Facebook, а также напомнила о том, что по решению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 8 апреля 2016 года подследственность данного уголовного правонарушения была определена Национальной полиции Украины", - говорится в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте Касько и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Генпрокуратура просила суд арестовать Касько с определением залога в размере 1 млн 800 тыс. грн.

10 апреля Касько было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Касько подозревался в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа.

По данным ГПУ, Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь, отметили в ГПУ.