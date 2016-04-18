В ОБСЕ еще нет официальной дискуссии об отправке полицейской миссии в Донбасс - посол США Бэер

Об этом собственному корреспонденту агентства УНИАН сказал сегодня в Брюсселе посол США в ОБСЕ Дэниел Бэер.

"Мы говорим об этом, но не формально - никто не предлагал этот элемент (для дискуссии). Я ожидаю, что обсуждение состоится сначала на уровне министров, а потом, если соответствующее решение будет принято, мы будем обсуждать детали", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, кто должен инициировать обсуждение этого вопроса, американский посол сообщил, что это может сделать "любая делегация" (страны-член ОБСЕ). Вместе с тем дипломат считает, что, "скорее всего, это должно быть председательство в ОБСЕ (сейчас в ОБСЕ председательствует Германия)".

В ходе конференции "Роль ОБСЕ в российско-украинском кризисе", которая прошла в понедельник в Брюсселе, посол США констатировал, что для "всех, кто знаком с ситуацией на местах, понятно, что безопасности окружающей среды необходимо изменить для того, чтобы сделать возможным проведение выборов". "Специальная мониторинговая миссия, как гражданская наблюдательная миссия, не является такой, которая обеспечивает безопасность. Ее мандат в отношении того, что они могут делать, ограничен как в плане количества, так и в плане роли гражданских наблюдателей. Есть понимание, что существует пробел. И если мы действительно хотим поддержать безопасную среду, где избиратели будут чувствовать себя в безопасности, кандидаты будут чувствовать себя в безопасности, проблема должна быть решена", - убежден Бэер.

При этом он отметил, что "на этот вопрос можно ответить разными путями, один из которых - полицейская миссия ОБСЕ". "Не так давно обсуждалась роль ООН. Поэтому мы должны провести эту дискуссию", - добавил посол.

Бэер также считает, это вопрос обеспечения безопасности не может быть решен без участия России. "Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам в сфере командования и контроля, русские интегрированы - военно и гражданско - в контролируемые сепаратистами территории. Нет вопроса относительно того, что успешная деэскалация конфликта на востоке Украины может быть достигнута без того, чтобы Россия решила, чтобы это стало возможным", - сказал посол США.

Он напомнил, что Россия много раз говорила, "публично и не публично, что они хотят увидеть полное выполнение Минских договоренностей". "Местные выборы должны соответствовать определенным критериям они должны соответствовать международным стандартам, они должны быть проведены согласно украинскому законодательству и пройти под наблюдением ОБСЕ. Если Россия или любой другой игрок препятствует исполнению этого элемента, то они препятствуют Минским договоренностям. Если Россия будет придерживаться позиции, что хочет выполнения Минских договоренностей, то она должна работать вместе с другими, чтобы найти решение для того, чтобы Минские договоренности было возможным выполнить", - заявил Бэер.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к Германии, как к председательствующей в ОБСЕ стране, относительно развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

15 апреля Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

Президент Украины заявил, что "без решения вопросов безопасности в целом и полицейской миссии в частности сложно обсуждать возможность подготовки проведения местных выборов".