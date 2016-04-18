Миссия Украины, Канады и Великобритании выполнит наблюдательный полет над Россией

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Читайте такжеСША и Украина выполнят наблюдательный полет над территорией РФ, а Россия - над Прибалтикой

«В период с 18 по 22 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-130J с аэродрома Кубинка», - говорится в сообщении.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения, заявили в Минобороны РФ.

Самолет C-130J и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу, говорится в сообщении.

Маршрут полета не сообщается.