Тимошенко и Миллер на переговорах в Киеве (5 фото)
00:03, 23 июля 2008Политика
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"Надо говорить о принципах на 2009 год"
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время встречи в Киеве, 22 июля. Алексей Миллер предлагает Украине обсудить возможность заключения долгосрочных контрактов на поставки газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МИЛЛЕР сказал в своем приветственном слове премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В переговорах также принял участие председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.
«Надо говорить о принципах работы на 2009 год и о более длительной перспективе», - сказал А.МИЛЛЕР.
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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