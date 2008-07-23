Тимошенко и Миллер на переговорах в Киеве (5 фото)

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время встречи в Киеве, 22 июля. Алексей Миллер предлагает Украине обсудить возможность заключения долгосрочных контрактов на поставки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МИЛЛЕР сказал в своем приветственном слове премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В переговорах также принял участие председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Надо говорить о принципах работы на 2009 год и о более длительной перспективе», - сказал А.МИЛЛЕР.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН