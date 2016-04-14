ЕС о запрете Меджлиса в оккупированном Крыму: грубое наступление на права крымских татар

Соответствующее заявление представителя Внешней дипломатической службы ЕС было распространено в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Вчерашнее решение так называемой прокуратуры Крыма приостановить деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, является крайне тревожным и грубым наступлением на права крымских татар", - говорится в заявлении.

В ЕС убеждены, что это решение, принятое в контексте судебного разбирательства, что продолжается, и "направлено на запрет деятельности как экстремистской организации, должно быть немедленно прекращено".

"ЕС неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове с момента его незаконного присоединения к Российской Федерации в 2014 году, в том числе в отношении преследования лиц, принадлежащих к меньшинствам. ЕС повторяет свой призыв полностью придерживаться международных стандартов в сфере прав человека и других обязательств в рамках международного права", - заявил спикер.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 апреля, назначенный Москвой так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла решение приостановить деятельность на территории полуострова Меджлиса крымскотатарского народа до решения суда. Защита Меджлиса уже заявила, что обжалует это решение.

Президент Петр Порошенко обратился к мировому сообществу в связи с решением пропризупинення деятельности Меджлиса. По словам главы украинского государства, единственный путь остановить "этот беспредел" – скорейшая деокупация полуострова.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что это решение Поклонской, принятое по "указке Кремля", будет положено в основу обвинений против нее.

В феврале 2015 года Поклонская обратилась в подконтрольный России "Верховный суд Крыма" с иском о запрете деятельности Меджлиса, в марте начался процесс по этому иску. Очередное заседание суда по делу назначено на 15 апреля. Руководители Меджлиса прогнозируют, что, вероятнее всего, суд удовлетворит требования прокуратуры.

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Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.