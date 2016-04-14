Адвоката Савченко уже 4 часа не пускают к ней в СИЗО

15:50, 14 апреля 2016
Политика
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Адвокат Николай Полозов, являющийся защитником украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко сообщает, что его уже четыре часа не пускают к ней в СИЗО.

REUTERS

Об этом Полозов написал в своем Twitter.

При этом он сообщил, что вместе с ним в СИЗО не пускают и сестру Савченко Веру.

"Сначала говорили о мед. обследовании, теперь что нет начальника СИЗО Колганова", - сообщил адвокат.

Также Полозов допустил, что такие задержки могут быть связаны с "прямой линией" президента РФ Владимира Путина, которая происходит как раз сейчас.

"Допускаю, что к Савченко не пускают из-за прямой линии Путина, чтобы инфоповода к вопросу не было", - добавил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ранее адвокат рассказал, что Савченко начали обследовать российские врачи.  При этом он допустил, что они накачивают украинку инъекциями, "чтобы визуально выглядела лучше", когда к ней на свидание допустят посетителей.

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