Рада досрочно прекратила полномочия избранных в Кабмин депутатов
15:50, 14 апреля 2016Политика
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Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов Украины.
Рада досрочно прекратила полномочия избранных в Кабмин депутатов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, согласно этому постановлению были прекращены депутатские полномочия нардепов от "Народного фронта" Лилии Гриневич и Остапа Семерака, а также депутатов от "Блока Петра Порошенко" Иванны Климпуш-Цинцадзе, Степана Кубива, Тараса Кутового, Игоря Насалика.
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Также были прекращены депутатские полномочия избранного премьер-министром Украины Владимира Гройсмана.
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