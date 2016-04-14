Рада досрочно прекратила полномочия избранных в Кабмин депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, согласно этому постановлению были прекращены депутатские полномочия нардепов от "Народного фронта" Лилии Гриневич и Остапа Семерака, а также депутатов от "Блока Петра Порошенко" Иванны Климпуш-Цинцадзе, Степана Кубива, Тараса Кутового, Игоря Насалика.

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Также были прекращены депутатские полномочия избранного премьер-министром Украины Владимира Гройсмана.