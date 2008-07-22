Тимошенко и Миллер засели минимум на три часа

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР предлагает Украине обсудить возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МИЛЛЕР сказал в своем приветственном слове к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве, где проходят переговоры по вопросам поставок газа.

В переговорах также принимает участие председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

«Надо говорить о принципах работы на 2009 год и о более длительной перспективе», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он также отметил, что ОАО «Газпром» полностью удовлетворено совместной работой с НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы видим по всем направлениям очень хороший результат… Диалог с «Нафтогазом» очень хороший», - сказал А.МИЛЛЕР.

Также он отметил, что «Газпром» удовлетворен взаимодействием с «Нафтогазом» по вопросам возвращения долгов, ставок и транзита газа. «Мы удовлетворены тем ходом работ, который имеется с «Нафтогазом», - сказал А.МИЛЛЕР.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «У нас с вами очень конструктивная работа, и очень удовлетворены совместной работой».

Также Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «мы очень благодарны за ту работу, которую вы сделали, и мы закачали в подземные хранилища 8 млрд. кубометров газа».

Как уточнили в пресс-службе Кабинета министров, переговоры будут продолжаться около трех часов.

***Сейчас российский газ поставляется в Украину по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров. Если с января 2009 газ подорожает до 400 долларов за тысячу кубометров, как это ранее предположил А.МИЛЛЕР, то импорт 55 миллиардов кубометров газа обойдется Украине более чем в два раза дороже по сравнению с нынешними 9,9 миллиардами долларов, учитывая сохранение привязки Украины к газу из Средней Азии.

Ранее Туркменистан, Узбекистан и Казахстан заявили, что намерены продавать с января газ российской монополии по европейским ценам, а "Газпром" согласился.