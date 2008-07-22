Тимошенко и Миллер засели минимум на три часа
На переговорах присутствует Дубина
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР предлагает Украине обсудить возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МИЛЛЕР сказал в своем приветственном слове к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве, где проходят переговоры по вопросам поставок газа.
В переговорах также принимает участие председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.
«Надо говорить о принципах работы на 2009 год и о более длительной перспективе», - сказал А.МИЛЛЕР.
Он также отметил, что ОАО «Газпром» полностью удовлетворено совместной работой с НАК «Нафтогаз Украины».
«Мы видим по всем направлениям очень хороший результат… Диалог с «Нафтогазом» очень хороший», - сказал А.МИЛЛЕР.
Также он отметил, что «Газпром» удовлетворен взаимодействием с «Нафтогазом» по вопросам возвращения долгов, ставок и транзита газа. «Мы удовлетворены тем ходом работ, который имеется с «Нафтогазом», - сказал А.МИЛЛЕР.
В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «У нас с вами очень конструктивная работа, и очень удовлетворены совместной работой».
Также Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что «мы очень благодарны за ту работу, которую вы сделали, и мы закачали в подземные хранилища 8 млрд. кубометров газа».
Как уточнили в пресс-службе Кабинета министров, переговоры будут продолжаться около трех часов.
***Сейчас российский газ поставляется в Украину по цене 179,5 долларов за тысячу кубометров. Если с января 2009 газ подорожает до 400 долларов за тысячу кубометров, как это ранее предположил А.МИЛЛЕР, то импорт 55 миллиардов кубометров газа обойдется Украине более чем в два раза дороже по сравнению с нынешними 9,9 миллиардами долларов, учитывая сохранение привязки Украины к газу из Средней Азии.
Ранее Туркменистан, Узбекистан и Казахстан заявили, что намерены продавать с января газ российской монополии по европейским ценам, а "Газпром" согласился.