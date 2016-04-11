Кабмин по-новому: большинство постов в новом правительстве получит БПП - СМИ

Квота "Народного фронта" в правительстве Гройсмана составит минимум шесть портфелей, говорится в расследовании "Украинской правды".

Отмечается, что Аваков и дальше будет возглавлять МВД, а Павел Петренко – Минюст. Эти два министерства НФ отказывался отдавать при любых раскладах.

Кроме того, должность в Кабмине сохранит нынешний вице-премьер-министр культуры Вячеслав Кириленко, который, однако, потеряет статус вице-премьера.

Удалось Яценюку договориться и о правительственном будущем для министра молодежи и спорта Игоря Жданова, которого НФ переманил у "Батькивщины".

Новым человеком от команды Яценюка, вероятно, станет депутат Лилия Гриневич, которая должна возглавить Минобразования вместо Сергея Квита.

Отойдет НФ и Министерство инфраструктуры, которое возглавит заместитель Пивоварского – Владимир Омельян.

По данным УП, последний выдвинул требованием кадровую независимость, невмешательство и гарантию для реформ. Пойдут ли на такие требования депутаты, станет известно уже во время внесения списка Кабмина в Раду.

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В свою очередь БПП в новом правительстве отойдет значительно больше. У премьера Гройсмана будет вице-премьер по вопросам евроинтеграции. На эту должность предлагают депутата БПП Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, до последнего времени первым вице-премьером должен был стать Борис Ложкин. Нынешний глава АП, которого считают главным переговорщиком с Банковой и олигархами, должен в правительстве Гройсмана отвечать за экономический блок.

Под руководство Ложкина, по данным источников издания в руководстве БПП, планировали отдать три министерства:

Минэкономики должна была возглавить нынешний заместитель Абромавичуса Юлия Ковалив;

Минэнерго – депутат БПП энергетического комитета Игорь Насалик должен был заменить Владимира Демчишина, против которого выступали как НФ, да и западные партнеры;

Минфин - нового руководителя пока выяснить не удалось. На эту должность называли, среди прочих, заместителя Ложкина в АП Александра Данилюка.

"Минфин точно возглавит не Миклош. Кандидатура согласована, но я пока не могу сказать, кто это", –заявлял сам Ложкин в комментарии УП.

О своих правительственных перспективах глава АП тогда же говорил, что "этот вопрос пока не решен". Однако источники УП сообщили, что Ложкин отказывается переходить в Кабмин.

Повышение до гуманитарного вице-премьера может получить нынешний глава Минсоца Павел Розенко, как и прогнозировала ранее УП. Зато теперешнего вице-премьера Геннадия Зубко метят на министра регионального развития.

Сохранит свою должность глава Мининформполитики Юрий Стець. МинАПК может возглавить депутат Тарас Кутовый.

Команда Порошенко хочет отправить руководить Минздравом нынешнего заместителя главы АП Дмитрия Шимкива, хотя он сам выступает категорически против такого назначения.

Президент Порошенко не планирует менять свою квоту в Кабмине, предусмотренную Конституцией: МИД возглавит Павел Климкин, Минобороны – Степан Полторак.

Вероятный премьер Гройсман сумел пока выбить две должности в правительстве для своих друзей со времен мэрства в Виннице. По последним данным, на Минсоцполитики таки пойдет друг Гройсмана, нынешний заместитель мэра Винницы Андрей Рева. Кроме того, будущий премьер отстоял должность секретаря Кабмина для Александра Саенко,который ныне руководит его секретариатом в Раде.

За такое представительство в правительстве команде Порошенко пришлось заплатить контролем над Радой. Если Гройсман таки станет премьером, то его место займет вице-спикер из НФ Андрей Парубий.