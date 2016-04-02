Ложкин не исключает возможности работы в новом правительстве
21:41, 02 апреля 2016Политика
535 0
Глава Администрации президента Украины Борис Ложкин не исключает возможности работы в новом правительстве.
Ложкин пока не говорит, будет ли работать в Кабмине / УНИАН
Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу «Украина».
«Пока нет коалиции, пока нет кандидатуры премьер-министра и пока премьер-министр не предложил состав Кабинета и программу правительства говорить о том, буду ли я работать в Кабмине преждевременно», - заявил он.
Читайте такжеГлава АП Ложкин обнародовал декларацию за 2015 год
Отвечая на вопрос не отбрасывает ли он возможность работы в новом правительстве, он ответил: «я никаких возможностей не отбрасываю».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter