Ложкин не исключает возможности работы в новом правительстве

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу «Украина».

«Пока нет коалиции, пока нет кандидатуры премьер-министра и пока премьер-министр не предложил состав Кабинета и программу правительства говорить о том, буду ли я работать в Кабмине преждевременно», - заявил он.

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Отвечая на вопрос не отбрасывает ли он возможность работы в новом правительстве, он ответил: «я никаких возможностей не отбрасываю».