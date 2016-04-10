В НФ заявили, что Аваков и Петренко останутся на своих должностях в новом Кабмине

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "112 Украина" о договоренности «БПП» и «НФ» относительно того, что главы МВД и Минюста Арсен Аваков и Павел Петренко останутся на своих должностях в Кабмине.

"По тем договоренностям, которые произносились с "Блоком Петра Порошенко", и Арсен Аваков, и Павел Петренко как министры, которые начали целый ряд важных для страны реформ, – они останутся на своих постах. Для этого будет проведено голосование за новый состав Кабинета министров, который должен будет предложить Владимир Гройсман", - заявил Геращенко.

Читайте такжеВ БПП заявили, что новым премьером станет Гройсман

Напомним, сегодня Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера. Он отметил, что считает два своих правительства уникальными и после отставки видит свои полномочия несколько шире, чем на посту премьера.

24 марта фракция "Блока Петра Порошенко" выдвинула кандидатуру председателя парламента Гройсмана на пост премьер-министра. По предложению «БПП», в случае поддержки Гройсмана, за «Народным фронтом» остается должность спикера.