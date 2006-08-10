Кушнарёв: кадровых чисток на Западной Украине не будет

Народный депутат из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ заявляет, что кадровых чисток на Западной Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в вечернем прямом эфире Ивано-Франковского FM-радио «Западный полюс».

Отвечая на вопрос о том, готовит ли Партия регионов массовые замены губернаторов в западных областях Украины, Е.КУШНАРЁВ опроверг эту информацию.

“Я думаю, что это не больше, чем слухи. Я хочу сказать, что наша политика, в том числе кадровая, будет очень-очень взвешенной. И она будет, безусловно, коалиционной, и она будет с учетом всех особенностей, существующих реально сегодня в Украине”, - сказал депутат.

“Даже тогда, когда я работал главой Администрации Президента Украины, при назначении руководителей на Западной Украине, в первую очередь, мы консультировались и учитывали общественное мнение. Мы интересовались мнением ведущих авторитетных людей в регионе. Мы понимали, что там могут работать только те люди, которые воспринимаются населением этих территорий”, - отметил Е.КУШНАРЁВ.

“К сожалению, этот принцип был нарушен в прошлом году при назначении руководителей на Востоке и Юге Украины. И это негативно влияло на ситуацию в регионах. Я хочу всех успокоить. Никаких революций кадровых не будет, никаких сведений счетов не будет. Будет нормальная, взвешенная государственная кадровая политика”, - отметил депутат.