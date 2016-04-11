Касько заявляет, что его пытались заставить покинуть Украину
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько заявляет, что его пытались заставить покинуть Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Касько сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
Он заявил, что вместе с адвокатами «будет отстаивать свои права, будет действовать в пределах уголовного процессуального законодательства и будет требовать, чтобы закон был соблюден, и будем просить общественность следить за всеми этими событиями».
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«У меня есть информация, что все эти действия уже не первый месяц совершались для того, чтобы я покинул страну, я на отрез отказался страну покидать, и готов отстаивать свои права в любых судах и любых правоохранительных органах», - заявляет Касько.
Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.
По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные зачитали подозрение в совершении преступления.
В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и в использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По утверждению ГПУ, о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката.
В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотреблении доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.