Касько заявляет, что его пытались заставить покинуть Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Касько сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Он заявил, что вместе с адвокатами «будет отстаивать свои права, будет действовать в пределах уголовного процессуального законодательства и будет требовать, чтобы закон был соблюден, и будем просить общественность следить за всеми этими событиями».

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«У меня есть информация, что все эти действия уже не первый месяц совершались для того, чтобы я покинул страну, я на отрез отказался страну покидать, и готов отстаивать свои права в любых судах и любых правоохранительных органах», - заявляет Касько.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

По данным СМИ, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько неизвестные зачитали подозрение в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и в использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По утверждению ГПУ, о подозрении сообщено с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката.

В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотреблении доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.