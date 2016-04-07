Парубий заработал в 2015 году 78 тысяч гривень, а также имеет квартиру площадью 21 кв м

Соответствующие данные содержатся в его декларации, размещенной на сайте Рады.

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Отмечается, что эта сумма является заработной платой, прочими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

Доход семьи Парубия составил 39 тыс. 776 грн, из которых 28 тыс. 307 грн - зарплата, а еще 11 тыс. 469 грн - страховые выплаты, страховые возмещения, выкупные суммы и пенсионные выплаты, уплаченные декларанту по договору страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионного вклада.

В декларации указано имущество, находящееся в собственности, в аренде или в другом праве пользования членов семьи депутата. Это земельный участок - 1100 кв.м, жилой дом - 32 кв.м и квартира - 21 кв.м.

Парубий указал Suzuki SX-4, 1586 куб.см, 82 кВт 2013-го года выпуска как транспортное средство, находящееся в его собственности, в аренде или в ином праве пользования. В собственности или аренде семьи находится Peugeot 508, 1997 куб.см,119 кВт того же года выпуска.

Кроме того, в декларации говорится о финансовых обязательствах первого вице-спикера: добровольное страхование - 31878 - ЧАО "СК "Украинская страховая группа", ЧАО "СК "Ильичевская". Относительно семьи также указано добровольное страхование - 14150 - ЧАО "СК "Украинская страховая группа".