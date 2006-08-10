В Киеве усилена охрана британского посольства

Отныне специальным подразделением Внутренних войск МВД Украины, на которое возложена охрана посольств и представительств и консульских учреждений, усилена охрана Посольства Великобритании в Украине в связи с сегодняшним задержанием на территории этой страны членов террористической группировки, пытавшихся совершить террористические акты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины.

На вопрос, как долго будет продолжена охрана британского посольства в усиленном режиме, в пресс-службе ответили: «По мере необходимости», то есть, уровень усиленной охраны будет снят тогда, когда уровень «террористической опасности спадет, хотя в общих чертах определенного международного понятия ему нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Великобритании полиция арестовала свыше 20 человек по подозрению в подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов в Англии и США. По данным полиции, арестованные собирались пронести на борт самолетов взрывчатые вещества в ручном багаже, чтобы взорвать лайнеры приблизительно посредине полета. Аресты прошли прошлой ночью в Лондоне.