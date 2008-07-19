Литва согласилась разместить в стране объекты ПРО США

Литва готова в случае необходимости вместе с союзниками участвовать в размещении американской системы ПРО в Восточной Европе, заявил президент Литвы Валдас АДАМКУС, передает Газета.ru.

«Литва не ведет в настоящее время с Соединенными Штатами переговоры о размещении противоракетного щита на своей территории. Однако мы считаем, что эта система ПРО является важным элементом европейской и международной безопасности. Поэтому, в случае необходимости, мы готовы вместе с союзниками участвовать в ее размещении», - сказал В.АДАМКУС.

По словам президента Литвы, противоракетный щит улучшит стабильность «не только в регионе, но и на глобальном уровне».

США планируют разместить десять ракет-перехватчиков в Польше и радар ПРО на территории Чехии под предлогом защиты от предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Министр обороны США Роберт ГЕЙТС на переговорах с премьер-министром Литвы Гедиминасом КИРКИЛАСОМ в Пентагоне в начале июля заявил, что Литва является «хорошей альтернативой» Польше в качестве места для размещения элементов системы ПРО, но США все-таки предпочли бы прийти к соглашению с Варшавой.