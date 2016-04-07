Гройсман оценил референдум в Нидерландах как "очень тревожный" сигнал для Украины

Об этом он написал в своем Facebook.

"К сожалению, результаты референдума в Нидерландах оказались неблагосклонными для Украины. Мы уважаем волеизъявление граждан Нидерландов. И хотя мы понимаем, что этот референдум носит только консультативный характер, это чрезвычайно тревожный сигнал для Украины", - написал Гройсман.

При этом он отметил важность для Украины не останавливаться на пути евроинтеграции и необходимость провести "работу над ошибками".

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"Для нас есть только один путь отстоять свое европейское будущее - всем нам необходимо провести работу над ошибками и дать четкие сигналы и гражданам Украины, и международному сообществу о том, что мы неуклонно идем по пути европейских реформ. Убедительным аргументом могут быть только результаты, а не слова. Я верю в единую Европу, я верю, что Украина станет частью этого единства, не смотря на те трудности, которые мы переживаем в эти времена, и на те проблемы, с которыми столкнулись наши европейские друзья", - резюмировал глава украинского парламента.

К сожалению, результаты референдума в Нидерландах оказались неприхильними для Украины. Мы уважаем волеизъявление граждан Н... Опубликовано Volodymyr Groysman7 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, по данным предварительного подсчета результатов референдума в Нидерландах, состоявшегося 6 апреля, явка составила 32,2%, при этом против ассоциации Украины и ЕС проголосовали 61,1% голландцев.

Таким образом, если предварительные данные совпадут с окончательными результатами, которые станут известны 12 апреля, референдум можно будет считать состоявшимся с отрицательным результатом для Украины.

Ранее результаты референдума уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко, который подчеркнул, что референдум в Нидерландах носит исключительно консультативный характер, и на самом деле имеет целью атаковать единство Европы.