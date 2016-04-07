В Туркменистане не будут регистрировать браки людей, инфицированных ВИЧ - СМИ

Согласно закону, тем, кто окажется инфицированным этим вирусом, который является предшественником СПИДа, откажут в регистрации брака, передает Радио Свобода.

6 апреля государственные медиа Туркменистана сообщили, что закон был принят «для создания условий формирования здоровых семей и предотвращения рождения ВИЧ-инфицированных детей».

Закон также обязывает проходить тест на ВИЧ всех, кого подозревают в употреблении наркотиков, кто хочет получить визу для работы за рубежом, заключенных и доноров крови.

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Согласно закону, подписанному президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, власть должна гарантировать бесплатное лечение всем инфицированным СПИДом.

Сейчас власти Туркменистана практически не предоставляют информацию относительно распространения ВИЧ в стране. В 2002 году Министерство здравоохранения Туркменистана заявило лишь о 2 случаях ВИЧ, и, по их информации, оба человека заразились им за пределами этой среднеазиатской страны.

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