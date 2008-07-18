Витренко: СБУ превратилось в "оранжевое гестапо"

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО заявляет, что СБУ грубо вмешивается в деятельность политических партий.

Об этом говорится в заявлении Н.ВИТРЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой ПСПУ.

По словам лидера прогрессивных социалистов, представители Службы безопасности Украины «занимаются запугиванием активистов ПСПУ и этим пытаются блокировать их участие в антиНАТОвских акциях протеста в Одесской, Николаевской областях, в Мелитополе, на территории АР Крым».

Как отмечает Н.ВИТРЕНКО, в канун проведения ПСПУ акции протеста по поводу НАТОвских учений "Си Бриз – 2008" к ней приходили три работника СБУ и «фактически запугивали уголовной ответственностью за проведение антиНАТОвских акций протеста».

По ее словам, кроме Киева, и в Одессе, Николаеве, Донецке, Луганске, Виннице и других городах местные работники СБУ «фактически запугивали» секретарей обкомов и других активистов ПСПУ с тем, чтобы они отказались от антиНАТОвских акций протеста.

Н.ВИТРЕНКО заявляет, что СБУ «незаконно вмешивается в деятельность ПСПУ и позорит Украину на международной арене. Она грубейшим образом нарушает конституционные и конвенционные права граждан Украины. СБУ превратилась в репрессивный орган, преследующий граждан Украины членов оппозиционной партии ПСПУ за их политические убеждения. СБУ по сути превратилась в оранжевое гестапо, для подавления инакомыслия и обслуживания режима и личных взглядов Президента ЮЩЕНКО. СБУ занимается реабилитацей пособников фашистов и пропагандой для втягивания Украины в НАТО».

Лидер ПСПУ «убеждена, что кроме запугивания неугодных, СБУ еще и готовит физические расправы над нами».

Н.ВИТРЕНКО в своем заявлении требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ «принять экстренные меры и пресечь вмешательство СБУ в деятельность политических партий и нарушение ею прав человека в Украине».