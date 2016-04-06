Джемилев: В Крыму пропали 22 человека, большинство - крымские татары

"По нашим данным, на данный момент число пропавших людей в Крыму – 22 человека, большинство из которых – крымские татары. Это те, что нам известны. Может быть и больше", - написал Джемилев.

По его словам, имеют место случаи, когда пропажа людей используется как угроза во время допросов силовиками.

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"Пропажа людей нередко используется как угроза при допросах людей со стороны силовиков. Если человек ведет себя достойно при общении с ФСБ, его могут спросить: "А вы не боитесь, что пропадете вы или ваши дети?", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в России состоится суд по делу о запрете на въезд лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву в аннексированный Россией Крым, сообщил его адвокат Марк Фейгин.