Черновецкий: Тимошенко хочет скромную женщину заменить рейдером

17:10, 18 июля 2008
Политика
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Комментарий к кадровому вопросу

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ критически относится к кандидатуре, выдвинутой правительством на должность председателя Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киевской городской государственной администрации.

«Мне не нравится, что на Фонд государственного имущества вместо скромной женщины СЕМЕНЮК она (премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) пытается выставить главного рейдера Украины, известного. Пусть он подаст на меня в суд – я приведу пример, где он выступал в этом качестве. Это факт», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

Кабинет министров Украины выдвинул на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА. Ранее на эту должность выдвигался еще один представитель фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

 

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