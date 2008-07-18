Ющенко взошел на Говерлу несмотря на штормовое предупреждение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл на горе Говерла скульптурную композицию «Трезуб».

Также, как сообщает ЗИК, глава государства вместе с главами областных госадминистраций на вершине заложил капсулу с землей, привезенной из разных регионов Украины.

После установления государственных символов – флага Украины и скульптурной композиции “Трезуб”, их освятили священнослужители.

В своем выступлении на Говерле В.ЮЩЕНКО поздравил всех с успешным восхождением на высшую вершину Украинских Карпат, состоявшимся “несмотря на штормовое предупреждение”.

“Таблички делегаций из разных областей засвидетельствовали, что Украина не делится на восток, запад, юг и север, - подчеркнул Президент. - Мы являемся единым народом. Радует то, что на Говерле много молодежи. Это свидетельство того, что молодое поколение будет единым в стремлении к развитию нашего государства”.

В.ЮЩЕНКО убежден, что у руководителей областей останутся хорошие впечатления о сегодняшнем восхождении на Говерлу, они расскажут об этом своим землякам.

Кроме председателей ОГА, вместе с В.ЮЩЕНКО на Говерле побывало руководство Секретариата Президента Украины, народные депутаты, правительственные чиновники, лидеры политических партий и общественных организаций.