Луценко говорит, что сотни выходцев из Грузии представляют опасность

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО требует, чтобы в сфере выдачи разрешений иностранным гражданам на проживание в Украине был наведен порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине в с. Розсудив Черниговской области.

По данным министра, в год приблизительно четырем тысячам иностранных граждан предоставляется право на проживание в Украине на основании нормы закона, что они 3 года находились в Украине и имеют жилье и работу.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что его обеспокоенность вызвана тем, что многие справки о пребывании в Украине являются фиктивными.

«Происходят манипуляции в сговоре с работниками милиции и другими аферистами, которые зарабатывают на этом деньги», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что в этой сфере необходимо навести порядок, защитив украинский закон и украинские интересы.

Отвечая на вопрос, на самом ли деле на коллегии Киевской милиции он говорил о необходимости ограничить выдачу разрешений на пребывание в Украине иностранным гражданам, министр отметил, что его фраза была вырвана из контекста.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он подчеркнул лишь то, что необходимо навести порядок в сфере выдачи этих разрешений.

«И любой, кто критикует меня, пусть называет меня не специалистом, расистом, но нужно поставить надежный заслон тем, кто фиктивно получает документы на постоянное проживание, не имея никаких условий для жизни в Украине», - сказал министр, добавив, что это по большей части люди, которые могут создавать проблемы как криминогенного, так и медицинского характера.

Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что будет наводить порядок в этой сфере, несмотря ни на что.

«Я буду в первую очередь заботиться об интересах и занятости украинцев, при этом доброжелательно относясь к людям других рас и национальностей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что, давая задание подчиненным навести порядок в сфере выдачи разрешений, не делает ничего противозаконного.

«Меня никто не может заподозрить, что я не люблю грузинский народ, начиная с моих близких отношений с Давидом ЖВАНИЕЙ, заканчивая моей дружбой с министром внутренних дел Грузии. Но, поверьте, что сотни выходцев из кавказского региона и из Грузии, в частности, сегодня составляют повышенную опасность на улицах и в домах наших граждан. И поэтому дружба дружбой, а служба – службой», - сказал министр.