Суд ЕС рассмотрит дела Януковича и двух его соратников в конце апреля

Об этом сообщили в Суде ЕС, передает "Европейская правда".

"Дела экс-президента Януковича и его сына Александра Викторовича будут заслушаны Генеральным судом 29 апреля в 9.30", – сообщили в суде ЕС.

Кроме того, двумя днями ранее Суд ЕС рассмотрит дела Курченко и Клюева.

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При этом суд в любой момент может принять решение провести слушания за закрытыми дверями, как это было в случае бывшего первого замглавы АП Андрея Портнова.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший президент Виктор Янукович хочет заставить Украину заплатить дополнительную компенсацию через суд Европейского Союза.