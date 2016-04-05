Суд ЕС рассмотрит дела Януковича и двух его соратников в конце апреля
20:35, 05 апреля 2016Политика
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Суд ЕС рассмотрит дело экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра по санкциям ЕС 29 апреля.
REUTERS
Об этом сообщили в Суде ЕС, передает "Европейская правда".
"Дела экс-президента Януковича и его сына Александра Викторовича будут заслушаны Генеральным судом 29 апреля в 9.30", – сообщили в суде ЕС.
Кроме того, двумя днями ранее Суд ЕС рассмотрит дела Курченко и Клюева.
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При этом суд в любой момент может принять решение провести слушания за закрытыми дверями, как это было в случае бывшего первого замглавы АП Андрея Портнова.
Ранее УНИАН сообщал, что бывший президент Виктор Янукович хочет заставить Украину заплатить дополнительную компенсацию через суд Европейского Союза.
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