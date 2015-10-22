Янукович хочет заставить Украину заплатить дополнительную компенсацию через суд ЕС

Об этом говорится в пресс-релизе британской адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая выступает стороной защиты Януковича.

В частности, в адвокатской компании заявили, что "Европейский суд общей юрисдикции постановил, что Украина, после неудачной попытки украинских властей присоединиться к делу об отмене санкций, должна оплатить юридические затраты президента Януковича".

Защита Януковича отметила, что их подзащитный начал судебный процесс по отмене санкций в мае 2014 года.

"Четыре месяца спустя власти Украины подали в Европейский суд общей юрисдикции ходатайство с просьбой разрешить Украине присоединиться к судебному процессу. В ответ президент Янукович подал свои возражения. Впоследствии, в декабре 2014 года, украинские власти проинформировали суд о том, что они отзывают свое ходатайство. После подачи соответствующего ходатайства юридической командой президента Януковича в марте 2015 года Европейский суд общей юрисдикции постановил, что Украина должна оплатить затраты, понесенные президентом Януковичем, в связи с обжалованием им попыток Украины присоединиться к делу об отмене санкций", - говорится в сообщении.

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Адвокат Джо Хейг заявил: «Это важное решение. Президент Янукович оспаривает санкции, которые были наложены на него Европейским Союзом на основании ложных обвинений в совершении уголовных преступлений, выдвинутых украинским режимом. Такие обвинения президент Янукович решительно отвергает. Попытки украинских властей присоединиться к делу об отмене санкций ЕС были политически мотивированы и ошибочны. Президент Янукович был прав в том, что обжаловал такие попытки. Теперь Украина должна оплатить его юридические затраты. Мы продолжаем работать по делу по отмене санкций против президента Януковича».

Как сообщал УНИАН, ранее Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины из-за якобы нарушения его прав.