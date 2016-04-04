Обама: США и НАТО продолжат оказывать помощь Украине

Об этом сказал президент США Барак Обама после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс "предоставят Украине помощь оборонительного характера".

Читайте такжеВ зоне АТО боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций