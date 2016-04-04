Обама: США и НАТО продолжат оказывать помощь Украине
20:57, 04 апреля 2016Политика
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США и НАТО будут предоставлять помощь Украине, в том числе оборонительного характера.
REUTERS
Об этом сказал президент США Барак Обама после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.
По его словам, Вашингтон и Североатлантический альянс "предоставят Украине помощь оборонительного характера".
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Ранее руководитель Европейского командования США и Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав обратился с рекомендациями к правительству США относительно предоставления Украине оружия.
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